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Станция Мир

Спартаковская улица, 2А

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от 750₽ до 2000₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Аудиовизуальное шоу, в котором наука встречается с искусством, а зрители – с артистами на взлёте. На сцене: · Рубеж Веков · Каспий · Маша Мирова · Defne · Beku · хопелес · Tubatay Beats · К3DERT · MIDIN · Юля Сюльдина · Sasha and the Lands · Джамиля · rebless · София Куюкова · Алиса Минли Креативная Вселенная, в которой рождаются новые смыслы и связи.

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