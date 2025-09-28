Аудиовизуальное шоу, в котором наука встречается с искусством, а зрители – с артистами на взлёте. На сцене: · Рубеж Веков · Каспий · Маша Мирова · Defne · Beku · хопелес · Tubatay Beats · К3DERT · MIDIN · Юля Сюльдина · Sasha and the Lands · Джамиля · rebless · София Куюкова · Алиса Минли Креативная Вселенная, в которой рождаются новые смыслы и связи.