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Спецпоказ «Смерть единорога» (2025)

Синема 5, проспект Ямашева, 46

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Главные роли в картине студии «А24» сыграли Пол Радд и Дженна Ортега. Показ пройдет при участии психолога Карины Бадиковой. Она поможет увидеть скрытые смыслы и отражение психических процессов в развлекательном сюжете.

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