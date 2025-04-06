Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают настоящего единорога. Алчная семейка, на которую работает Эллиот, тут же решает монетизировать его целебные свойства. Главные роли в картине студии «А24» сыграли Пол Радд и Дженна Ортега. Показ пройдет при участии психолога Карины Бадиковой. Она поможет увидеть скрытые смыслы и отражение психических процессов в развлекательном сюжете.