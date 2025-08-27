ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Смыслы и чувства

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Это первая часть большого выставочного проекта, главная цель которого — представить публике работы начинающих и малоизвестных художников со всего Татарстана. Гостям предлагают ознакомиться с живописью десяти авторов, а также с инсталляцией кастомного дизайнера. Вторая часть выставки, посвященная графике и рисунку, откроется после 20 сентября. Посетить выставку можно ежедневно с 10:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 20:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды
по подписке
Квантовый Эдем
Квантовый Эдем
по подписке
Условные обозначения
Условные обозначения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста