Это первая часть большого выставочного проекта, главная цель которого — представить публике работы начинающих и малоизвестных художников со всего Татарстана. Гостям предлагают ознакомиться с живописью десяти авторов, а также с инсталляцией кастомного дизайнера. Вторая часть выставки, посвященная графике и рисунку, откроется после 20 сентября. Посетить выставку можно ежедневно с 10:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 20:00 по пятницам, субботам и воскресеньям.