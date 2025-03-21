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Слияние

PЁS
Профсоюзная улица, 34

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Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пространство для гармонии музыки и танцев и одновременно звуковых экспериментов развернётся в эту пятницу. Утончённая селекция от груви хауса до минимала, хулиганского брейка и гаража зазвучит от дебютантов ЭлектроПса и уже матёрых игроков. DJ sob@chka / Keld / Ser Martin / UVP / XYM

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