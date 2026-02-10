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Симфония Света

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Концерт неоклассики при свечах. Ты погрузишься в атмосферу волшебства и утонченной красоты, отправившись в музыкальное путешествие по миру современных шедевров. Оркестр «Люменес» представит программу неоклассики, завораживающей своей эмоциональной глубиной, мелодичностью и мастерским сочетанием классических традиций с современными звуковыми решениями. Будут исполнены произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Александра Деспла и др.

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