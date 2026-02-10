Симфония Света
улица Карла Маркса, 57
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Концерт неоклассики при свечах. Ты погрузишься в атмосферу волшебства и утонченной красоты, отправившись в музыкальное путешествие по миру современных шедевров. Оркестр «Люменес» представит программу неоклассики, завораживающей своей эмоциональной глубиной, мелодичностью и мастерским сочетанием классических традиций с современными звуковыми решениями. Будут исполнены произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Александра Деспла и др.
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