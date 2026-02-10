Концерт неоклассики при свечах. Ты погрузишься в атмосферу волшебства и утонченной красоты, отправившись в музыкальное путешествие по миру современных шедевров. Оркестр «Люменес» представит программу неоклассики, завораживающей своей эмоциональной глубиной, мелодичностью и мастерским сочетанием классических традиций с современными звуковыми решениями. Будут исполнены произведения Ханса Циммера, Людовико Эйнауди, Александра Деспла и др.