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Sigmatic

PЁS
Профсоюзная улица, 34

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весенние деньки, хорошее настроение и танцы — всё как ты любишь! Проведи последние выходные марта в обновлённом баре Электропёс под музыкальным руководством команд Moon-Eyed и Minimalistic Groove, а так же столичного гостя, чьё имя тебе хорошо знакомо. Резидент Samovar, движущая сила ивент-лейбла Take Your Deep — Sigmatic. Локальную поддержку окажут Roman, Nuzhdin, Ser Martin, Masha Dovga, mod.0, Vasil (Izh)

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