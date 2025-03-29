Весенние деньки, хорошее настроение и танцы — всё как ты любишь! Проведи последние выходные марта в обновлённом баре Электропёс под музыкальным руководством команд Moon-Eyed и Minimalistic Groove, а так же столичного гостя, чьё имя тебе хорошо знакомо. Резидент Samovar, движущая сила ивент-лейбла Take Your Deep — Sigmatic. Локальную поддержку окажут Roman, Nuzhdin, Ser Martin, Masha Dovga, mod.0, Vasil (Izh)