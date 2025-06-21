Самая короткая ночь года и идеальное время для вечеринки под открытым небом. Впервые в Казани — шоукейс московского лейбла SE:VER, который собирает вокруг себя продюсеров и актуальных музыкантов электронной сцены. За пультом — топовые артисты из Москвы и Петербурга, чья музыка звучит на фестивалях и в клубах по всему миру: HIGHLITE, SE:VER, SPACE FOOD, CHERTKOVSKI, AMO:RA и другие. Вечеринка пройдёт во внутреннем дворике лофта, где ранее располагалась знаменитая льнопрядильная фабрика. Событие состоится при любой погоде (двор переместится в лофт).