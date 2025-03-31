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Шары

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Величайшее трио снова на сцене — группа «Шары» вернулась, чтобы сыграть лучшие концерты в своей жизни. Панк-шоу с элементами водевиля, безумия и стендапа, при участии таких же ненормальных гостей, которое запомнится тебе надолго. Песни, под которые ты первый раз целовала парня, ссорилась с мамой, или подавала документы на развод — каждая нота в этот вечер будет только для тебя, так что обязательно приходи посмотреть на красивых мужчин в твоём городе.

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