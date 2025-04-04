В Казань летит Sеxstasy с крышесносным диджей-сетом. Находясь в процессе постоянного поиска и эксперимента, он создаёт квинтэссенцию музыкальных жанров и эпох, стремясь из раза в раз раскрывать себя по-новому и удивлять танцпол селекцией. На саппорте друзья «Соли» — резидент Werk Glory и представительница андеграунд-сообщества BNF Natasha Marka. Вход подписчикам тг-канала «Соли» до 00:00 свободный, после — 200р. Остальным 400р. всю ночь.