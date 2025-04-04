ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Sеxstasy

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В Казань летит Sеxstasy с крышесносным диджей-сетом. Находясь в процессе постоянного поиска и эксперимента, он создаёт квинтэссенцию музыкальных жанров и эпох, стремясь из раза в раз раскрывать себя по-новому и удивлять танцпол селекцией. На саппорте друзья «Соли» — резидент Werk Glory и представительница андеграунд-сообщества BNF Natasha Marka. Вход подписчикам тг-канала «Соли» до 00:00 свободный, после — 200р. Остальным 400р. всю ночь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста