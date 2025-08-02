Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Летняя Семья – это всегда что-то особенное: встреча заката под душевные разговоры и уход в тёплую, но безумную ночь. Встречай последний месяц тепла – будет невероятно! За музыкой всё те же простые пацаны. За новый стейдж и сетап отвечают серьёзные дядьки. В гостях прикольные челы, а на танцполе исключительно лучшие!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи