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Семья

BAZZAR
ул. Профсоюзная, 26

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Завершение:

от 500₽ до 30000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Летняя Семья – это всегда что-то особенное: встреча заката под душевные разговоры и уход в тёплую, но безумную ночь. Встречай последний месяц тепла – будет невероятно! За музыкой всё те же простые пацаны. За новый стейдж и сетап отвечают серьёзные дядьки. В гостях прикольные челы, а на танцполе исключительно лучшие!

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