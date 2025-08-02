Летняя Семья – это всегда что-то особенное: встреча заката под душевные разговоры и уход в тёплую, но безумную ночь. Встречай последний месяц тепла – будет невероятно! За музыкой всё те же простые пацаны. За новый стейдж и сетап отвечают серьёзные дядьки. В гостях прикольные челы, а на танцполе исключительно лучшие!