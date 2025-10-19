Возраст 18+
Еда
Про событие
Увлекательный арт-завтрак, посвященный творчеству двух гениев венского модерна — Густава Климта и Эгона Шиле. Мы погрузимся в мир золотых орнаментов, экспрессивных линий и смелых эмоций, обсудим их влияние на современное искусство и поделимся впечатлениями за чашкой кофе Главная романтическая картина-икона в истории мирового искусства была создана Густавом Климтом. Его «Поцелуй» стал символом нежности, но все ли так однозначно? Узнать точную цену и забронировать место: https://t.me/sidorov_vik
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи