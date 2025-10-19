ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Секс, золото, модерн: искусство Густава Климта и Эгона Шиле

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Увлекательный арт-завтрак, посвященный творчеству двух гениев венского модерна — Густава Климта и Эгона Шиле. Мы погрузимся в мир золотых орнаментов, экспрессивных линий и смелых эмоций, обсудим их влияние на современное искусство и поделимся впечатлениями за чашкой кофе Главная романтическая картина-икона в истории мирового искусства была создана Густавом Климтом. Его «Поцелуй» стал символом нежности, но все ли так однозначно? Узнать точную цену и забронировать место: https://t.me/sidorov_vik

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста