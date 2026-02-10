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Про событие
saypink! отправляется в концертный тур с новым альбомом и всеми хитами. saypink! — минский поп-рок коллектив, за плечами которого более сотни концертов по всей России и Беларуси, несколько навевающих ностальгию по молодости альбомов и ярких синглов о любви и жизни в целом.
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