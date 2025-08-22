Костюмированное событие в лучших традициях электронной сцены с участием симфонического оркестра, сольных исполнителей, этнических и электронных музыкантов, диджеев и перформеров. Программа: • 18:00-23:00 — Концерт для танцпола с оркестром. На одной сцене объединятся симфонический оркестр театра на Булаке, Aaron Voodoo, HateWax, ShamilOm, Art, Дмитрий Чирков (скрипка), Роман Алексеев (перкуссия), Catacomp (синтезаторы), Teerta musica (этнические инструменты) и другие артисты. Пространство будет оформлено художниками и видео-маперами. Гостей ждут маркет, гримерные зоны и специальные условия для тех, кто придет в карнавальных костюмах. • 23:00-6:00 — Ночные танцполы. Внутри здания откроются два танцпола: House of Techno и Gothic-Hypnotic Psychedelic. На первом сеты отыграют Anton El’kin, Lesya Lifshitz, Cosmax, HateWax, Art и ShamilOm, на втором — Spatial Plants, Parvati, Catapult, DigitalDvidja и другие. Каждое пространство будет дополнено перформансами танцоров, артистов и фриков, создавая атмосферу единого действа, где зрители становятся его частью. Стоимость билетов начинается от 1 000 рублей для гостей в карнавальных костюмах и от 1 500 — для тех, кто придет без костюма. На входе билеты будут стоить дороже. Карнавальный костюм должен включать минимум три элемента образа.