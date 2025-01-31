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Ravekzn & SolidSign

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в честь 3-х летия тусовки SolidSign (Набережные Челны). В этот вечер тебя ожидает музыкальная феерия из нескольких Би-ту-Би сетов, включая один секретный, а также лайв от всеми любимого Ильи NITEKID. В лайнапе: NITEKID / GURUGROOVA / SUHOI b2b SYVIITE / AKINOV b2b BLOODDRAIN / MONKEYGLITCH b2b VAIA / F.P.K b2b CHACKY / SECRET b2b

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