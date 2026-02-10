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Порез на собаке

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«Порез на собаке» — это проект участника «4 позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, «Порез» превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.

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