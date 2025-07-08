Кинопоказ интимной документальной драмы в рамках фестиваля «Флаэртиана в городе». Ефим — режиссер, который с подросткового возраста занимается документальной съемкой своей семьи и исследует таким образом деструктивные отношения своих родителей. В один из самых сложных периодов его собственных отношений Ефим узнает тайну, которую родители отчаянно пытались от него скрыть.