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Показ фильма «Текстура лжи»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ интимной документальной драмы в рамках фестиваля «Флаэртиана в городе». Ефим — режиссер, который с подросткового возраста занимается документальной съемкой своей семьи и исследует таким образом деструктивные отношения своих родителей. В один из самых сложных периодов его собственных отношений Ефим узнает тайну, которую родители отчаянно пытались от него скрыть.

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