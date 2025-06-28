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Plombir x Trikotage: Open-air
Гладилова ул. 55а
Начало:
Завершение:
2040₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Движ Париж на Фабрике Алафузова — препати августовского Plombir Fabrique для тех, кто идеально впишется в атмосферу. В гостях — три кота-заводилы из Москвы. Не мурчат, а жарят и держат танцпол до конца!
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