Экскурсионный маршрут с хайкингом от водяно-паровой мельницы Корольковой до паровой мельницы Оконишникова в Печищах. Пешком предстоит пройти 13 километров — ты увидишь старую пряничную фабрику, музей Янки Купалы в Печищах, панорамный вид с горы Соколки и Печищинский геологический разрез. Организаторы предоставят горячий обед и позаботятся о трансфере.