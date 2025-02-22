Возраст 16+
Про событие
Экскурсионный маршрут с хайкингом от водяно-паровой мельницы Корольковой до паровой мельницы Оконишникова в Печищах. Пешком предстоит пройти 13 километров — ты увидишь старую пряничную фабрику, музей Янки Купалы в Печищах, панорамный вид с горы Соколки и Печищинский геологический разрез. Организаторы предоставят горячий обед и позаботятся о трансфере.
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