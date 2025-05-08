Официальное открытие летнего дворика — чтобы скорее наступил сезон самых длинных ночей в году. В программе четыре знаковые на сегодняшний день вечеринки «Соли» с местными резидентами и гостями: 8.05 Дерзкая Пост-панк дискотека и фанаты гитарно-синтезаторной музыки встречают участника объединения No Wave! Bogdamn • вход свободный 9.05 В пятницу прогремит Бэйби тунайт лайв — версия поп-вечеринки с кавер-группой Doratti • вход 500р. 10.05 И завершит уикенд-открытие летнего двора празднование двухлетия нашего хулиганистого Клубика Рубика с самой быстрой и прогрессивной музыкой! Поздравлять Клубик летят две дивы — Rwanda и двуликая Маша Muas, она же рэперша Размаха • вход свободный Начало каждый день в 21:00.