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Открытие летнего двора Соли

Соль
Профсоюзная улица, 22

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Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Официальное открытие летнего дворика — чтобы скорее наступил сезон самых длинных ночей в году. В программе четыре знаковые на сегодняшний день вечеринки «Соли» с местными резидентами и гостями: 8.05 Дерзкая Пост-панк дискотека и фанаты гитарно-синтезаторной музыки встречают участника объединения No Wave! Bogdamn • вход свободный 9.05 В пятницу прогремит Бэйби тунайт лайв — версия поп-вечеринки с кавер-группой Doratti • вход 500р. 10.05 И завершит уикенд-открытие летнего двора празднование двухлетия нашего хулиганистого Клубика Рубика с самой быстрой и прогрессивной музыкой! Поздравлять Клубик летят две дивы — Rwanda и двуликая Маша Muas, она же рэперша Размаха • вход свободный Начало каждый день в 21:00.

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