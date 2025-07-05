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Вечеринки
Про событие
Астрологическая вечеринка. Каждый знак получает личный зодиакальный паспорт на входе и привилегию, например: - Львы, Овны и Стрельцы - получают безлимитную сангрию бесплатно. - Раки, Рыбы и Скорпионы - бесплатный вход. Организаторы обещают, что каждый знак получит какие-то плюшки. Будут ещё браслеты особого цвета - знак зодиака каждого виден как на ладони.
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