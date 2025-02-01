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Закрытие бара | One more: the last song?

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

1 февраля вечеринка с надеждой на будущее Команда One morе объявляет о о закрытии бара. Будет ли это временно, или нет — пока неизвестно. Закрытие — это, конечно, грустный момент, но ребята не прощаются, а говорят «до свидания». Нельзя остановить время, но можно сохранить память о том, что было, и унести её с собой в будущее. За пультами в эту субботу друзья бара: 22:00 - Samandar 23:00 - Roma LA 00:00 - Vrdnprvchk 01:00 - YesHel Вход свободный Со 2 февраля бар закрыт.

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