Заложение вектора направления формируется нулевой точкой – которая будет поставлена в эту субботу в обновлённом пространстве на Профсоюзной 34. В одном лайн-апе собрались резиденты сообществ КT, BNF, Private Sound, RTS.FM : известные мастера хауса и знатоки танцевальных риддимов. Natasha Marka + Ser Martin / F-Tek / Kandaurov