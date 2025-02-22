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Нулевая Точка

PЁS
Профсоюзная улица, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Заложение вектора направления формируется нулевой точкой – которая будет поставлена в эту субботу в обновлённом пространстве на Профсоюзной 34. В одном лайн-апе собрались резиденты сообществ КT, BNF, Private Sound, RTS.FM : известные мастера хауса и знатоки танцевальных риддимов. Natasha Marka + Ser Martin / F-Tek / Kandaurov

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