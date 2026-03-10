Знакомый всем и полюбившийся каждому формат. Шоу, где выступают резиденты разных стендап-клубов и объединений Казани и других городов России. Комики расскажут свой материал. Шутки, которые ты ещё не слышал ждут тебя на шоу. На всех площадках работают кухня и бар. Рекомендуется приходить за 30 минут до начала шоу чтобы успеть сделать заказ.