Что тебя ждёт: — Мастера и изделия с душой Авторские вещи, которые приятно дарить и оставлять себе. Покупаешь — и сразу чувствуешь: «вот оно, новогоднее». — Розыгрыши в формате «чёрный ящик» Что в нём? Что достанется победителям? Узнаешь 20-го декабря. — Отдельный розыгрыш среди покупателей: за покупку любого товара мастера будут выдавать номерки — и среди них разыграют приятные сюрпризы. — Конкурс на лучший костюм маркета Приходи в костюме! На маркете можно блестеть, сиять и дать волю фантазии и новогоднему настроению — самый классный образ получит подарок. — Зеркальный конкурс Гости будут придумывать самую оригинальную и весёлую надпись для зеркала — победитель получит подарок от «Тепла» или партнёров. — Ватман с новогодними поздравлениями Здесь ты сможешь оставить самые тёплые, смешные и креативные пожелания друг другу и будущему году. — Бесплатные потоковые мастер-классы (13:00–17:00, малый зал): — новогодняя игрушка в трендовой технике мозаики из посуды — роспись гипсовых новогодних игрушек Можно просто зайти, попробовать, создать и унести с собой кусочек праздника. — Какао-церемония в 18:30 Тёплое завершение дня и официальное закрытие маркета. Замедляемся, согреваемся и красиво выдыхаем этот день. Этот день про: — новогоднее настроение — живое общение — творчество без спешки — подарки, выбранные сердцем