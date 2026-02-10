Мини-фестиваль музыкальных арт-проектов. — Сосулебой Виновник торжества, гвоздь программы и жемчужина дальневосточного подполья. — Мистер Кисулькин На вечере он, возможно, исполнит свои электронные композиции. А может не исполнит, а поделится лишь Великой Восхитительной Поэзией собственного сочинения. Или только на гитаре поиграет. — Вшы Аппетит приходит во время еды, а Вшы во время тошноты. Остроумно? Не исключено. Можешь прийти проверить.