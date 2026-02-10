ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

НЛО — это миф

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Мини-фестиваль музыкальных арт-проектов. — Сосулебой Виновник торжества, гвоздь программы и жемчужина дальневосточного подполья. — Мистер Кисулькин На вечере он, возможно, исполнит свои электронные композиции. А может не исполнит, а поделится лишь Великой Восхитительной Поэзией собственного сочинения. Или только на гитаре поиграет. — Вшы Аппетит приходит во время еды, а Вшы во время тошноты. Остроумно? Не исключено. Можешь прийти проверить.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста