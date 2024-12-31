Внимание: Вечеринка состоится в конференц-зале Корстона. В главную ночь года Казань станет эпицентром электронной магии! На сцену выйдут 4 суперзвезды электронной сцены, одна из них звезда мирового масштаба NADYA. Это будет мощно, атмосферно и незабываемо. Что ждёт тебя: — Захватывающий звук и свет, создающие магию момента; — Невероятные выступления; — Настоящий Plombir-вайб.