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  1. Казань
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[перенесено] New Year Plombir Festival

Korston, конференц-зал, ул. Н. Ершова, 1а

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Внимание: Вечеринка состоится в конференц-зале Корстона. В главную ночь года Казань станет эпицентром электронной магии! На сцену выйдут 4 суперзвезды электронной сцены, одна из них звезда мирового масштаба NADYA. Это будет мощно, атмосферно и незабываемо. Что ждёт тебя: — Захватывающий звук и свет, создающие магию момента; — Невероятные выступления; — Настоящий Plombir-вайб.

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