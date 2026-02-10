Симфонический концерт, где оживают саундтреки из легендарных фильмов. «Титаник» «Игра престолов» «Бригада» «Гарри Поттер» «Пираты Карибского моря» «Хатико» «Пёрл Харбор» «Чёрная Любовь» и другие. Эти мелодии ты узнаешь с первых нот — но в этот вечер они зазвучат по-настоящему иначе: глубже, эмоциональнее, ближе. Любимые моменты фильмов на экране, свечи, оркестр и живая энергия великой музыки.