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Мураками

Максимилианс
ул. Спартаковская, 6

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от 2500₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Громкое название — это избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников команды. Диляра Вагапова, солистка «Мураками»: Тур «Избранное» — это когда каждый в зале уверен, что именно он составил трек-лист концерта. Группа спросила слушателей, какие песни они хотели бы услышать, прочитала все комментарии и совместно со слушателями составила идеальный список. Зрители услышат любимые песни, а «Мураками» отправятся в любимые города. Вот такой обмен душевностями. «Мураками» в постоянном движении: придумывают новые концертные шоу, готовят новый альбом к выходу, а гастрольный график расписан на год вперед. Они не боятся экспериментов — в их творчестве есть место, как лирическим балладам, так и мощным рок-манифестам. И главное — уже более 20 лет «Мураками» пишут рок-песни о любви, большинство из которых вошли в 12 студийных альбомов и сборник «ХХ лет. The Best». «Гулять» или «Олдбой», «Бред» или «Нулевой километр», «Наутек» или «Везувий», а может быть «Одиночество», «Кепочка» или «Невозможно» — узнать, какие песни вошли в новое шоу «Мураками», можно будет на концерте.

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