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Molekula 3 Years

«ПРОФсоюзники», улица Профсоюзная, 3

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

20:00 – 23:00 — Театрализованная, костюмированная вечеринка от проекта Party Toora, а также маркет украшений и фудкорт. 23:00 – 06:00 — Molekula 3 Years – День рождения проекта энтузиастов качественной электронной музыки, на протяжении трёх лет создающих в Казани вечеринки с уникальным вайбом, атмосферой открытости, свободы и любви. Вход рядом с баром «Бункер»

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