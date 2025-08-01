20:00 – 23:00 — Театрализованная, костюмированная вечеринка от проекта Party Toora, а также маркет украшений и фудкорт. 23:00 – 06:00 — Molekula 3 Years – День рождения проекта энтузиастов качественной электронной музыки, на протяжении трёх лет создающих в Казани вечеринки с уникальным вайбом, атмосферой открытости, свободы и любви. Вход рядом с баром «Бункер»