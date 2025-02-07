«Маяк» Алексея Сопкина
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Экспозиция включает в себя более 50 произведений. Выставка знакомит зрителей с тремя значимыми сюжетами художника: истории о белом зайце («светлая сторона» в творчестве), о черном коте («темная сторона», связанная с экзистенциальными переживаниями) и портреты. Работы Алексея Сопкина можно было увидеть на стикерах в городах, где бывал художник. В таком формате они возникли изначально, а после переросли в картины с надписями. Персонажи на работах автора часто куда-то идут и преодолевают препятствия. Ландшафт, который для них выбран, — не случайный. Нередко это северный пейзаж — художник, проживший в Заполярье много лет, находит их повсюду, и фиксирует не только на картинах, но и на фотопленке.
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