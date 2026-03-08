Тебя ждет: — Кулинарный мастер-класс по приготовлению эчпочмака (татарского национального треугольника) от местных хозяюшек. — Театрализованная экскурсия, на которой ты узнаешь про быт, историю и культуру татарского народа. — Чаепитие с настоящим татарским травяным чаем и сладостями (чак-чак, баурсак, сухофрукты). — Красивые тематические фото локации, в которых можно сделать фотографии на память.