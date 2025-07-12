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Мастер-класс по приготовлению чак-чака

Дом Муллина, улица Каюма Насыри, 11

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт захватывающее путешествие в мир татарских традиций: тут откроют секреты приготовления теста и научат варить ароматный сироп. Также ты освоишь технику правильного раскатывания и нарезки теста — и увидишь, как из простых кусочков рождается вкуснейшее лакомство. Обжарка придаст чак-чаку золотистый оттенок, а после — финальный штрих: приготовление сиропа и сборка сладости. Кроме кулинарных навыков, тебя ждёт уютное чаепитие, экскурсия по Музею татарского купечества и возможность примерить татарский костюм XIX века - почувствовать себя настоящим купцом или купчихой! Мастер-классы идут каждую субботу с 16:00, продолжительность — 2 часа. Запись по телефону: +7 (987) 288-86-55

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