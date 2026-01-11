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[солдаут] Марсово поле

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Документально-пластический спектакль, где двое мужчин выходят на боксерский ринг. Постепенно физическое противостояние перерастает в столкновение с самим собой. В период античности Марсово поле было местом инициации, где юноша должен был пройти через испытания, чтобы войти во взрослую жизнь. В спектакле боксёрский ринг становится пространством борьбы, выбора и встречи с разными сторонами своей личности.

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