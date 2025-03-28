Выставка графических работ из коллекции Павла Башмакова, владельца одного из крупных частных собраний графики гениального художника-авангардиста. Экспозиция предлагает зрителю погрузиться в ретроспективу важных этапов творчества Марка Шагала. Трогательный и романтичный, всё время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией. В экспозицию вошли знаменитые офорты к «Мёртвым душам» Н. Гоголя, красочные литографии на библейские сюжеты, относящиеся к периоду расцвета творчества художника, произведения, связанные с родным для него Витебском, а также с Парижем. Отдельная часть выставки посвящена жене и музе художника Белле, с которой связана линия любви во всём творчестве этого удивительного мастера.