Джаз-мануш или цыганский джаз в воскресенье вечером на веранде бара «Ща» в рамках фестиваля камерных коллективов «Симфония Ща-с». В этот вечер ты услышишь известные джазовые стандарты в стиле мануш, авторские композиции музыкантов, а также композиции мастеров джипси-джаза, таких, например, как Django Reinhardt, Tchavolo Schmitt, Dorado Schmitt, Stochelo Rosenberg, Jimmy Rosenberg, Gonzalo Bergara и многих других. «Вкусными» музыкальными эмоциями с тобой поделятся: Артём Сагателян - соло-гитара Джамиль Шарифуллин - скрипка Андрей Гаранин - ритм-гитара Владимир Белобородов - контрабас