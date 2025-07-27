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МанушМануш

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Джаз-мануш или цыганский джаз в воскресенье вечером на веранде бара «Ща» в рамках фестиваля камерных коллективов «Симфония Ща-с». В этот вечер ты услышишь известные джазовые стандарты в стиле мануш, авторские композиции музыкантов, а также композиции мастеров джипси-джаза, таких, например, как Django Reinhardt, Tchavolo Schmitt, Dorado Schmitt, Stochelo Rosenberg, Jimmy Rosenberg, Gonzalo Bergara и многих других. «Вкусными» музыкальными эмоциями с тобой поделятся: Артём Сагателян - соло-гитара Джамиль Шарифуллин - скрипка Андрей Гаранин - ритм-гитара Владимир Белобородов - контрабас

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