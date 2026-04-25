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Махина х Кайт

Кайт, Подлужная улица, 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Махина продолжает свои ночные истории и собирает своих на набережной, в одном из самых живых пространств города — гастрокомплексе «Кайт». Место, где сходятся еда, люди и события, превращаясь в настоящую городскую энергию. Финал — рассвет на набережной.

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