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Про событие
Махина продолжает свои ночные истории и собирает своих на набережной, в одном из самых живых пространств города — гастрокомплексе «Кайт». Место, где сходятся еда, люди и события, превращаясь в настоящую городскую энергию. Финал — рассвет на набережной.
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