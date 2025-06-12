Промо-группа собирает друзей и гостей погреметь в честь трехлетия. В лайнапе полный состав резидентов и приглашенный гость: DUMMFOUND | FOBOS HAILEY | UNDERGROOVER PROMISE.DIMA | JERONIMOBASE | PAYKMSH NITEKID | LYR Представят новую площадку с несколькими уютными локациями, технически оснащенную и оформленную в лучших традициях Lom! 18+ FC/DC