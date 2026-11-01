Серия музыкальных вечеров, где играют диджеи и музыканты из локальных промо-сообществ и креативных объединений. Многоритм — диджей и музыкант из Казани, воплощает идею разнообразия ритмов. В своих сетах он смешивает всё: от винтажных треков в стиле диско и фанка до плотного хауса и бейса. Вагиз Аюпов — диджей, создающий атмосферу лёгкости и хорошего настроения. Его сеты — это тёплое путешествие сквозь позитивный хаус, фанковую энергетику и тонко подобранные жанровые вкрапления. Вход свободный.