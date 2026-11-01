ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Локальная селекция (Local Selectors)

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия музыкальных вечеров, где играют диджеи и музыканты из локальных промо-сообществ и креативных объединений. Многоритм — диджей и музыкант из Казани, воплощает идею разнообразия ритмов. В своих сетах он смешивает всё: от винтажных треков в стиле диско и фанка до плотного хауса и бейса. Вагиз Аюпов — диджей, создающий атмосферу лёгкости и хорошего настроения. Его сеты — это тёплое путешествие сквозь позитивный хаус, фанковую энергетику и тонко подобранные жанровые вкрапления. Вход свободный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

по подписке
Вторничный рейв
Вторничный рейв
по подписке
Raw Takes
Raw Takes
по подписке
Где мой 2008?
Где мой 2008?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи