Писатель Александр Бессонов и актёр Владимир Дербенцев прочитают лучшие тексты о любви. Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Он автор книг «Чарли», «Добрее» и «Мадам», а также победитель фестиваля «БеспринцЫпные чтения» с рассказом «Граф Монте-Кристо». Трогательные истории с тонким юмором полюбились многочисленным подписчикам писателя в соцсетях. Его рассказы с удовольствием читают со сцены Катерина Шпица, Павел Деревянко, Максим Матвеев и другие резиденты «БеспринцЫпных чтений». Книга «Мадам» вошла в число самых продаваемых книг 2023 года, а её тираж превысил 20 000 экземпляров.