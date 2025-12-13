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Про событие
В эту субботу в центре ночи дива во всеоружии Lera Foer — продюсер и диджей родом из Гродно, влюбившая в себя российскую электронную сцену. Лера черпает вдохновение в энергичной электронике 90х, переосмысляя старую школу — в её эйфоричных сетах сплетаются техно, транс, эйсид и нью-бит. А её авторская музыка выпускалась виниловыми пластинками на европейских лейблах. Для «Соли» Лера готовит специальный сет — в своей уникальной секси-манере с упором на бурлящий эйсид-хаус. Вход 300 р. или свободный подписчикам телеграм-канала Соли — https://t.me/solkzn fc
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