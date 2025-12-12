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Lazy People Organization. 18 Years!

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот вечер - все грани музыкальных вкусов и предпочтений из коллекций любимых lazy dj’s, а также специальный гость - с лайвом и презентацией своего нового альбома из Екб приедет наш дорогой и горячо обожаемый Руслан Тагиров aka INBX MUZIQ. С 2007 года знаменитая улитка Lazy People Organisation является неотъемлемой частью казанского музыкального ландшафта. Везет он чемоданы синтезаторов и виниловый релиз альбома. Настраивайся на невероятно прекрасное музыкальное и танцевальное путешествие сквозь пространство и время, а также, как без этого - безудержное веселье и rspzdi party. – INBX MUZIQ live (ЕкБ) презентация пластинки Messages from Innerspace. Lazy vinyl dj’s: – A. Pogodin – Someone – Lenar – pH – Fugo.

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