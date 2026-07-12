Комнаты ожиданий
улица Пушкина, 20
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300₽
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Выставки
Про событие
Выставка уфимского художника Рината Миннебаева. Ринат Миннебаев — один из самых ярких и значимых российских художников, работает в авторской технике бумаги ручного литья. Опираясь на ресайкл-процесс, он перерабатывает макулатуру, создавая из вторсырья произведения современного искусства. Его выставки с большим успехом проходили как в России, так и за рубежом. В основе нового проекта произведения, созданные из «остатков» цивилизации: рекламных вырезок, печатного мусора, символов поп-культуры. Центральный объект — девятиметровый кит, собранный из фрагментов журнальных вырезок. В экспозиции исчезает иерархия смыслов: образ Ленина соседствует с котятами и жёлтой уточкой, государственная идеология — с гламуром и глянцем. Специально для выставки художник создал работу «Небесная Казань», в которой тысячелетний город предстает как отправная точка в бесконечном путешествии. Режим работы: ВТ-ВС: с 12:00 до 20:00
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