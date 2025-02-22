Книжный клуб «Лучше обсудим книги»
улица Пушкина, 86
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Про событие
На встрече обсудят роман «Кокон» китайского автора Юэжань Чжан. Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы «культурной революции», Ли Цзяци и Чэн Гун узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее жизни родителей, растет из темного прошлого дедов.
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