На встрече обсудят роман «Кокон» китайского автора Юэжань Чжан. Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы «культурной революции», Ли Цзяци и Чэн Гун узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее жизни родителей, растет из темного прошлого дедов.