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Книжный клуб «Лучше обсудим книги»

Национальная библиотека Республики Татарстан
улица Пушкина, 86

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

На встрече обсудят роман «Кокон» китайского автора Юэжань Чжан. Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы «культурной революции», Ли Цзяци и Чэн Гун узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее жизни родителей, растет из темного прошлого дедов.

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