KIXX — это прямая бочка и минималистичное гетто-звучание жанров хаус, техно, hardgroove. На протяжении всего вечера диджеи будут поддерживать атмосферу пустующих улиц, заброшенных городских зданий, бесконечных глухих промзон, время в которых остановилось, а сквозь общую тишину прорезается быстрый танцевальный ритм, скрашенный еле слышными обрывками фраз, хаусовыми стабами и аналоговыми синтами. За настроение вечера будут отвечать: PRESSFADEY / ROMA LA / MSTENTY / VRDNPRVCHK / ZAVGOSP Начало в 22:00 Вход свободный