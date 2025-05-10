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Kixx

PЁS
Профсоюзная улица, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

KIXX — это прямая бочка и минималистичное гетто-звучание жанров хаус, техно, hardgroove. На протяжении всего вечера диджеи будут поддерживать атмосферу пустующих улиц, заброшенных городских зданий, бесконечных глухих промзон, время в которых остановилось, а сквозь общую тишину прорезается быстрый танцевальный ритм, скрашенный еле слышными обрывками фраз, хаусовыми стабами и аналоговыми синтами. За настроение вечера будут отвечать: PRESSFADEY / ROMA LA / MSTENTY / VRDNPRVCHK / ZAVGOSP Начало в 22:00 Вход свободный

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