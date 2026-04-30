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Кинозавтрак: Индия

Зелёная гречка, Подлужная улица, 17

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Кинозавтрак, посвящённый индийскому кино и кухне. Будешь говорить о Болливуде: его визуальном языке, атмосфере, сюжетах, а также о том, как через еду в фильмах раскрывается культура страны. Разберёшь несколько картин с точки зрения истории кино и гастрономии. Это формат спокойной встречи: завтрак, разговор и немного кино — в уютной обстановке, где можно замедлиться и провести утро с интересом.

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