Кинозавтрак, посвящённый индийскому кино и кухне. Будешь говорить о Болливуде: его визуальном языке, атмосфере, сюжетах, а также о том, как через еду в фильмах раскрывается культура страны. Разберёшь несколько картин с точки зрения истории кино и гастрономии. Это формат спокойной встречи: завтрак, разговор и немного кино — в уютной обстановке, где можно замедлиться и провести утро с интересом.