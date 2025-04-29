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Кинопоказ «Кыргызстан: Дитя небес / Тенирберди»

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Событие пройдёт в рамках авторского цикла кинопоказов Адили Хайбуллиной, посвящённого национальному кино. Самобытное кино дебютантки из Кыргызстана — Асель Жураевой. У дома пожилой бездетной пары, живущей в небольшом селе, неизвестные оставляют шестимесячного младенца. Старики сначала собирались передать ребёнка местным властям, но услышав слухи о том, что маленьких детей продают на органы, они решают оставить его себе. Забота о младенце возвращает их интерес к жизни.

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