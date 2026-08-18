Пара влюблённых подростков убегает из-под присмотра взрослых в поисках лучшей жизни. Сэм Шакаски — бойскаут, сирота, от которого отказались приёмные родители, из-за своего непростого характера ставший изгоем. И Сьюзи Бишоп — замкнутая неуравновешенная девочка, живущая мечтами о волшебных мирах. «Королевство полной луны» заслуженно считают одной из лучших работ в насыщенной фильмографии Уэса Андерсона. Картина открыла Каннский кинофестиваль в 2012 году, была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» и отмечена в номинации на лучший сценарий на «Оскаре» и премии BAFTA. В «Королевстве» культовый режиссёр объединил всё то, за что его любят зрители по всему миру: фирменный визуальный стиль, тонкое чувство юмора и сногсшибательный актерский состав, в который вошли Билл Мюррей, Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон и другие. Фильм представит и обсудит со зрителями Мария Наумова — кинокритик и основательница киноклуба «Место». Вместе поговоришь о том, из чего складывается уникальный стиль Уэса Андерсона, так ли на самом деле прост самый «детский» фильм режиссёра и что его роднит с другими нонконформистскими историями.