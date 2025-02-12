В эту среду покажут фильм о жизни невезучей Фрэнсис. Девушка живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Работает в танцевальной труппе, но, признаться, она совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но, если честно, они почти не общаются. Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днём становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом. Для всех гостей кинопоказа готовят терпкий «Малиновый апероль» за 250 рублей. Участие бесплатное. Для записи оставь комментарий под постом в канале. Количество мест ограничено.