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Кинопоказ «Милая Фрэнсис»

Кофейня «Ранняя пташка», ул. Астрономическая, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

В эту среду покажут фильм о жизни невезучей Фрэнсис. Девушка живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Работает в танцевальной труппе, но, признаться, она совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но, если честно, они почти не общаются. Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днём становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом. Для всех гостей кинопоказа готовят терпкий «Малиновый апероль» за 250 рублей. Участие бесплатное. Для записи оставь комментарий под постом в канале. Количество мест ограничено.

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