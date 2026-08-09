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Кинопоказ: «500 дней лета»

Креативный кластер «Адонис», Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Том, работающий в фирме по созданию поздравительных открыток, до беспамятства влюбляется в новую секретаршу своего босса — прекрасную Саммер. У молодых людей много общего, и Том быстро понимает, что встретил свою судьбу. Так бы оно и было, если бы сюжет разворачивался в типичном ромкоме, а не в «500 дней лета». Дебютный фильм Марка Уэбба одним из первых перевернул представление о жанре романтической комедии и положил начало развенчанию стереотипов, связанных с историями любви в кино. Несмотря на кажущуюся лёгкость, «500 дней лета» всего за несколько месяцев был удостоен места в списке «250 лучших фильмов всех времен» на IMDb и до сих пор с завидной регулярностью встречается в кинематографических топах разных лет. А многие кадры и фразы из ленты стали классикой кино (и угадываются так же быстро, как песни The Smiths). Фильм представит и обсудит со зрителями Ралина Стрелкова — психоаналитик, психолог, преподаватель КФУ, автор проекта «Эти Ваши анализы». Поговоришь о том, как картина деконструирует привычное представление об идеальных отношениях в кино, каких поведенческих стратегий придерживаются герои картины и что можно сказать об их типах привязанности.

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