Кинокич— авторский цикл кинопоказов Адили Хайбуллиной в Mon, посвящённый национальному кино. В программу показа вошли короткометражные фильмы молодых казахстанских режиссеров. В программе: — «64 пункта почему всё пошло не так» Режиссёр — Дильназ Абраимова — «Пусть бежит» Режиссёр — Даулет Инсибаев — «Однажды в Коргалжино» Режиссёр — Арай Каримова — «Кассета» Режиссёр — Аян Найзабеков