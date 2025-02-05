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Кинокич

MON
улица Пушкина, 86

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинокич— авторский цикл кинопоказов Адили Хайбуллиной в Mon, посвящённый национальному кино. В программу показа вошли короткометражные фильмы молодых казахстанских режиссеров. В программе: — «64 пункта почему всё пошло не так» Режиссёр — Дильназ Абраимова — «Пусть бежит» Режиссёр — Даулет Инсибаев — «Однажды в Коргалжино» Режиссёр — Арай Каримова — «Кассета» Режиссёр — Аян Найзабеков

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